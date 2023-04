Dopo la fine del GF Vip è tempo di bilanci. Guendalina Tavassi ha voluto scrivere una lettera a suo fratello Edoardo dopo il reality.

Il GF Vip si è concluso e, nel bene o nel male, i vari concorrenti ha messo visto la loro esperienza terminare. Per questo è tempo di bilanci e Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha voluto scrivere una lettera all’ormai ex gieffino, tra i “delusi” della finalissima. A Novella 2000, la nota influencer e volto tv ha messo in evidenza tutto l’affetto per il parente sottolineando come, per lei, sia il vero vincitore.

Guendalina Tavassi e la lettera al fratello Edoardo

Guendalina Tavassi

“Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande Fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così. Perché tutti hanno potuto vedere la tua bontà”, ha esordito Guendalina scrivendo e rivolgendosi direttamente al parente. “Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”.

Soffermandosi su quanto visto al GF: “Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante nella mia vita, quanto mi sei mancato. Io oggi sono felice con il cuore, ma devo anche parte della mia felicità a te, perché ci sei sempre stato, sei la mia metà, sei il mio ‘Grande Fratello’. E poi, lasciatelo dire, non sei solo una persona meravigliosa, buona, pura, sensibile, ma sei diventato anche un gran figo”.

E ancora: “Io e te soffriamo di una bassissima, scarsissima autostima, però posso dirti che vedendoti in tv mi dicevo: ‘Però, mio fratello è diventato un gran figaccione’. Al di là di tutto, tu sei il mio vincitore non solo nel programma, ma nella vita, perché ti meriti tutto quello che sta succedendo, hai sempre pensato e sperato che sarebbe arrivato il tuo momento di non vivere in ombra, di non essere più il fratello di Guendalina”.

Di seguito, invece, un post Instagram della donna durante la festa di “bentornato” al fratello e alla fidanzata Micol:

