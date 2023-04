Daytime infuocato ad Amici con una guanto di sfida di Alessandra Celentano in risposta a quello di Emanuel Lo. Cosa è successo.

Si avvicina la puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e non mancano i durissimi scontri con i vari guanti di sfida. Alessandra Celentano ha voluto rispondere a quello precedente di Emanuel Lo e lo ha fatto con una lettera piuttosto forte indirizzata al maestro e, ovviamente, all’allieva Maddalena.

Alessandra Celentano contro Emanuel Lo ad Amici

Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, Alessandra Celentano si è scagliata contro Emanuel Lo e, ovviamente, anche sull’allieva Maddalena rispondendo con forza ad un guanto di sfida che il maestro aveva proposto in precedenza.

La professoressa di danza ha voluto sfidare la ballerina su un pezzo piuttosto complesso e ha accompagnato tutto con una lettera: “Questo guanto è indirizzato soprattutto al tuo maestro […]. Non volevo metterti in difficoltà. Emanuel con i suoi guanti subdoli ha scientificamente e accuratamente calcolcato il vantaggio della sua allieva […]. Ma ci penso io a spiegare i suoi piani. Nel guanto assegnato a Ramon mette il classico facilissimo. Hip hop, inutile, va bene. Poi il moderno difficilissimo. La stessa carognata la fa a Mattia […]. Il tuo prof in questo modo offende l’intelligenza altrui”.

Dopo aver visto le coreografie, Maddalena ha replicato: “Anche questo guanto è scorretto allora. La maestra è brava a dire sempre cattiverie. L’abbiamo notato tutto l’anno. Appena viene messo in difficoltà Ramon deve prendere le sue difese”.

Immediata anche la replica di Ramon chiamato in causa nel guanto: “Non penso che la maestra abbia lanciato il guanto per difendere me. Ma per difendere a sua categoria anche vedendo il livello degli altri guanti. Visto che Emanuel dice che fa guanti equi…”.

Da qui ancora Maddalena: “Parlerò con Emanuel perché io non voglio farlo. Non voglio fare figure di me**a in prima serata. Non la farò. Non esiste”.

Dopo aver parlato con il suo maestro pare che Maddalena possa provare a fare il guanto.

Di seguito anche il post Twitter della trasmissione con il guanto tra i due ballerini:

La maestra Celentano risponde al guanto di sfida "versatilità" Maddalena vs Ramon voluto dal maestro Emanuel Lo! #Amici22 pic.twitter.com/V7uISI2Q5f — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2023

