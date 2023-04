Una sorpresa speciale per i ballerini di Amici che si sono esibiti a teatro e sono stati giudicati da Marcello Sacchetta. Come è andata.

Nel corso del daytime odierno di Amici, c’è stata una bella sorpresa per i ballerini. I ragazzi, infatti, sono stati portati ad esibirsi in teatro. Non una semplice lezione, bensì una gara con tanto di classifica finale. A giudicarli, Marcello Sacchetta, professionista e noto volto del programma.

Amici, come è andata la gara di ballo

Marcello Sacchetta

In vista del Serale di Amici di sabato non ci sono solo lezioni e preparazione di coreografie. Per i ballerini è stato tempo di un’esperienza speciale. I ragazzi – Ramon, Mattia, Alessio, Isobel e Maddalena – sono stati portati a teatro dove hanno trovato Marcello Sacchetta che ha spiegato loro che avrebbe danzato e poi sarebbero stati giudicati da lui.

Ad iniziare è stato Mattia che è piaciuto ma ha ricevuto come “rimprovero” il fatto di aver coinvolto poco Marcello.

Dopo di lui è stato il tempo di Isobel. Alla ragazza, il noto professionista ha detto: “Tu hai un grande talento. Un piccolissimo consiglio: dosa l’energia. Il tuo pezzo parte a 100 e finisce a 100. Ma ogni tanto serve un attimo di low profile per poi esplodere”.

Dopo la ragazza è stato il momento di Ramon, poi Alessio e Maddalena. Tanti complimenti per gli ultimi due mentre per il ballerino classico un consiglio: “Potevi liberarti. Non dal punto di vista del balletto ma qua (il viso ndr)”.

Alla fine i ragazzi hanno ricevuto il responso finale con Alessio che ha vinto la gara a teatro davanti a Isobel e Maddalena.

1- Alessio

2 – Isobel

3 – Maddalena

4 – Ramon

5 – Mattia

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la classifica finale data da Marcello e il giudizio sui danzatori:

Riproduzione riservata © 2023 - DG