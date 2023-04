In vista del Serale di Amici sabato, nuovo guanto di sfida di Rudy Zerbi che non ha risparmiato parole persanti ad un allievo.

Nuove tensioni ad Amici di Maria De Filippi in vista della puntata del Serale di sabato. Guanto di sfida molto particolare da parte di Rudy Zerbi all’allievo “rivale” Wax. A sorprendere i vari ragazzi, le forti parole usate dal maestro.

Rudy Zerbi, il guanto di sfida a Wax

Rudy Zerbi

Nel corso del daytime odierno di Amici, a prendersi la scena anche un guanto di sfida a Wax da parte del professore Rudy Zerbi con ‘Se bruciasse la città’.

A far parlare il diretto interessato ma anche gli altri compagni, le parole che hanno accompagnato la sfida: “Giù la maschera. Siamo a metà serale e fino ad ora il fumo negli occhi che regolarmente spargi ti ha salvato. Io ti ho sgamato e voglio che tu sposti quel dito dietro il quale ti nascondi. La vogliamo finalmente cantare una canzone? O chiedo troppo a te e alla tua bodyguard Arisa? Ho scelto per questo guanto contro Aaron una canzone che cantano anche i sassi. Quindi potrai cantarla persino tu. Sempre che, come successo fino ad oggi, non scegliate di giocare a nascondino come dei coniglietti nel bosco. Nessuna regola, fai come ti pare. Basta che canti”.

La replica di Wax è stata chiara: “Bella la canzone. Il guanto è equo ma lui è scorretto. Lui come persona è un po’ scorretta”.

Nella casetta sono stati diversi i commenti soprattutto alle parole scelte da Zerbi. Cricca ha sottolineato che fossero piuttosto dure e anche Aaron è parso preoccupato: “Quando a Wax gli metti il pepe. Beh, lui fa ancora di più”.

Di seguito il post Twitter della trasmissione con il guanto del professore al giovane cantante con le parole della lettera:

Aaron e Wax sono i protagonisti del guanto di sfida voluto dal prof Zerbi! #Amici22 pic.twitter.com/WjE4FivTLc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2023

