Insieme Soleil Sorge è stato il conduttore del GF Vip Party. Ora Pierpaolo Pretelli traccia un bilancio del reality conclusosi lunedì sera con la vittoria di Nikita Pelizon. Il ragazzo ha spiegato a Tag24 di essere rimasto sorpreso dall’esito del programma e ha poi aggiunto anche un commento sul futuro della sua dolce metà, Giulia Salemi che potrebbe diventare la prossima opinionista al posto di Sonia Bruganelli.

Pierpaolo Pretelli ha spiegato la sua sulla vittoria di Nikita: “Ti dico la verità: mi è parsa una vittoria spiazzante quella di Nikita”. “Mi aspettavo Tavassi o Oriana. Nikita però ha fatto un percorso lungo tanti mesi ed è giusto sia stata premiata”, ha aggiunto il ragazzo che non si sarebbe quindi aspettato il trionfo della donna ai “danni” di Oriana Marzoli, considerata la superfavorita in vista della vittoria finale.

Non manca anche un breve passaggio sulla sua dolce metà, Giulia Salemi, e la possibilità che diventi la prossima opinionista ufficiale del reality al posto di Sonia Bruganelli: “Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei”.

Insomma, l’importante è che la fidanzata sia sempre protagonista. Non importa con quale “carica”.

Di seguito un recente post Instagram del ragazzo con le foto del compleanno della fidanzata Giulia in occasione della festa per i 30 anni:

