Dopo la fine del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano la loro storia. Il ragazzo ha chiarito la situazione.

Tra i protagonisti del GF Vip, specie nell’ultimo periodo prima della conclusione del programma, ci sono stati anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tra i due era iniziata una relazione che, adesso, sta continuando anche a reality terminato. Il ragazzo, parlando in una stanza su Twitter con i fan, ha spiegato come sia nato il tutto.

Daniele Dal Moro e la storia con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro

Come detto, una volta concluso il GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati a vedersi e, a quanto pare, a godersi qualche momento insieme per comprendere se il loro feeling possa effettivamente definirsi una storia d’amore. Di questo rapporto ha parlato il diretto interessato che in diretta su Twitter insieme ai fan, si è anche sbilanciato su quando ha iniziato ad essere attirato dalla bella modella.

“Colpo di fulmine? Non lo so questo, dipende cosa intendete voi. I sentimenti per me crescono col tempo, ma certamente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì”, ha ammesso il giovane. “Ma proprio dai primi cinque-dieci minuti. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare ti dà modo di legarci molto in fretta con una persona, rispetto a come sei abituato a fare fuori”.

Sui social sono già tante le foto della coppia che a quanto pare si sta godendo dei momenti di felicità insieme. Ore importanti per conoscersi meglio e capire se sia davvero amore. Per ora tutto procede a gonfie vele per la gioia dei diretti interessanti e per i fan degli “Oriele”.

Di seguito anche alcuni post Instagram della coppia condivisi sui social dai fan:

Riproduzione riservata © 2023 - DG