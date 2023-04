Bellissima, solare e super ironica, Michelle Hunziker ha scelto di parlare ai fan di un tabù che sembra mettere paura a tanti/e.

Felicemente nonna under 50. Ed ecco perché Michelle Hunziker, orgogliosa del nuovo status, ha deciso di invitare anche tutti i suoi seguaci che sono nella sua stessa situazione ad uscire allo scoperto e rompere questo tabù dell’essere appunto dei giovani nonni.

Michelle Hunziker, giovane nonna: l’invito ai fan

Michelle Hunziker

“In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni…”, ha esordito Michelle Hunziker nelle stories su Instagram. “Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine”.

Col sorriso, ma affrontando quello che per tanti, in realtà, è un problema reale, la svizzera ha aggiunto: “Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l’età è uno state of mind!”. E ancora: “La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica? Taggatemi nelle vostre foto e io le ricondividerò”. “Basta cliché! Voglio le foto delle nonne del 2023!”.

Staremo a vedere quanti usciranno allo scoperto e si affideranno allo spirito di Michelle per affrontare questo status, spesso, non troppo gradito o comunque non mostrato come una cosa positiva.

Di seguito anche un recente post Instagram della bella conduttrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG