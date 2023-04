L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi Luigi Strangis ha parlato del programma, ma anche del mancato Sanremo e del suo ultimo pezzo.

In occasione del nuovo brano ‘Adamo ed Eva”, Luigi Strangis, ex vincitore di Amici, ha parlato a SuperGuidaTv tra il programma di Maria De Filippi e anche il mancato approdo all’ultima edizione di Sanremo per il quale aveva presentato una canzone.

Luigi Strangis: da Amici al mancato Sanremo

Luigi Strangis

Sulla sua attualità, Luigi Strangis ha raccontato: “È stato un anno diverso, mi ha oggettivamente cambiato la vita. Sono cresciuto tanto senza esagerare. Ho conosciuto tanta gente, un modo di fare musica diverso, che poi è come voglio fare musica io. Un anno che mi ha fatto anche confrontare musicalmente con tanti altri, e questo mi ha fatto crescere molto”.

Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto dopo il trionfo ad Amici. Proprio su quella esperienza: “Credo che il momento più brutto sia stato quello della semifinale. Avevo fatto tanti brani live, preparato più brani rispetto al solito perchè ero stato schierato tante volte durante le sfide, ero completamente sfinito, ed è stato brutto. I momento più bello, e lo lego anche alla domanda che mi ha fatto dopo, è quando parlavo con Maria. Lei mi faceva delle domande, io poi che non parlavo mai, lei mi faceva: ‘Ma perchè fai così?’. Ad oggi parlo molto di più”.

Sull’attualità del programma, giunto al Serale: “Molti non mi crederanno, ma io ci vedo del buono in tutti, in generale sono così nella vita. Mi piace molto Wax come sa stare sul palco. Mi piacciono i timbri di Angelina che di Aaron e la crescita di Federica è stata incredibile. Ognuno ha il suo punto di forza e lo porta sul palco. Avendo vissuto quell’esperienza ti dico che apprezzo tutti perchè non è semplice stare lì”.

Un passaggio anche su Sanremo: “Avevo presentato un brano. Il dispiacere c’è stato, però quello che mi dico sempre è che la fine non c’è mai. La fine c’è quando non vuoi più fare nulla, io ho ancora voglia di fare tanto, magari sarà il prossimo anno”.

Di seguito un recente post Instagram del cantante sul suo ultimo lavoro:

Riproduzione riservata © 2023 - DG