Curiosa replica della madre di Belen Rodriguez ad una particolare richiesta di un fan alla showgirl argentina. Cosa è successo.

Sempre molto seguita sui social, Belen Rodriguez torna a far parlare. Questa volta nessun nuovo gossip ma un curioso siparietto andato in scena tra un utente che le ha fatto un particolare richiesta e la madre della showgirl argentina, Veronica Cozzani, che ha replicato in modo deciso e un po’ contrariato.

Belen Rodriguez, il botta e risposta social

Belen Rodriguez

Nei commenti all’ultimo post Instagram della bellissima Belen Rodriguez, ecco che si legge un utente che ha scritto: “Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”.

Una frase che evidentemente non è piaciuta a mamma Veronica Cozzani che ha replicato a tono: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”.

Da capire se la “richiesta” dell’utente fosse ironica o meno ma sicuramente la replica della madre dell’argentina è stata piuttosto diretta. Lo stesso ha fatto, sempre la donna, nei confronti di altri fan ed haters vari che hanno criticato la figlia per essersi troppo rifatta. A chi faceva notare le modifiche e i ritocchini, reali e nella foto, la signora Cozzani ha detto: “Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello”.

Poi un’altra serie di risposte – come “Hai un’anima nera” – decise a conferma di come la mamma sia sempre la mamma. Belen non ha certo bisogno di difese ma in questo caso la signora Veronica non ci ha proprio visto “stendendo” proprio tutti.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con i commenti in questione e le risposte della mamma Veronica:

