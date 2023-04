Quale modo migliore per tornare alla normalità dopo il GF Vip se non quello di rivedere amici e parenti dopo tanto tempo? Ecco perché Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati omaggiati di una mega festa di bentornato a tema “Incorvassi“. La coppia è stata circondata dai rispettivi cari e sui social è possibile vedere le foto del party e i presenti grazie alle condivisioni delle rispettive sorelle, Guendalina da una parte e Clizia, dall’altra.

Sorrisi, risate e balli scatenati. Tutto per dare il bentornato a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo l’esperienza al GF Vip che, di fatto, ha fatto nascere anche il loro amore. Un party che si potrebbe definire a tema “Incorvassi” e che ha visto la partecipazione di amici e parenti di entrambe le parti.

I dettagli della festa e i vari invitati possono essere “recuperati” dai contenuti social pubblicati dagli stessi presenti.

Erano ovviamente al party Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, così come la madre del ragazzo Eleonora Giorgi. Non mancava, sponda Tavassi, la sorella Guendalina col suo compagno.

Presenti anche Alessandro Iannoni, il figlio 21enne di Carmen Di Pietro, con cui i Tavassi è diventato amico all’Isola dei Famosi. Presenti anche l’ex gieffina vip Guenda Goria, Luciano Punzo, Giada De Blanck e molti altri.

A conclusione della serata anche la bella torta, coloratissima e a più piani dove spiccava la scritta “Bentornati ragazzi”, atta a festeggiare appunto il ritorno dei due fidanzatini dopo l’esperienza nel reality di Canale 5.

Di seguito alcuni post Instagram di una pagina dei fan degli Incorvassi ma anche di Clizia Incorvaia:

