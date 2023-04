Felici e innamorati Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Pizzicati da Chi, i due si sono lasciati andare alla “passione” in ristorante.

Ha ritrovato il sorriso e l’amore Anna Tatangelo che dopo diverse delusioni sembra essere decisamente serena con Mattia Narducci. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi in un ristorante di Ostia dove si sono lasciati andare alla passione.

Anna Tatangelo, scatta la passione con Mattia Narducci

Anna Tatangelo

Nel numero in edicola questa settimana di Chi, ampio spazio è stato dedicato appunto ad Anna Tatangelo e Mattia Narducci. In modo particolare ad un loro incontro andato in scena ad Ostia: “Alcuni giorni fa erano insieme a Ostia, dove hanno trascorso qualche ora in compagnia di amici e hanno pranzato nel ristorante di uno stabilimento sulla spiaggia, e se anche non avessero optato per i frutti di mare, a fare le “cozze” ci hanno pensato loro”, ha scritto il media.

“Per dirla con un eufemismo, i due erano davvero felici di vedersi. Tanto che a tavola, incuranti dei loro commensali e degli altri clienti, si sono lasciati andare a effusioni tra il tenero e il passionale, senza staccarsi un secondo: abbracci, baci, carezze, coccole e frasi sussurrate all’orecchio”.

Ma quale è il segreto della coppia? A spiegarlo è sempre il settimanale che ha sottolineato le capacità di Narducci: “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo. Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c’è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”.

Insomma, tutti felici per questa nuova serenità della bella artista.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con la copertina del numero di questa settimana. Nella didascalia è possibile leggere anche l’anteprima del servizio relativo alla cantante:

