Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva in cardiochirurgia all’ospedale di Milano San Raffaele.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva in cardiochirurgia all’Ospedale di Milano San Raffaele. Il politico era stato già ricoverato nello stessa struttura lo scorso 27 marzo per poi essere dimesso il 30 marzo.

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva

Secondo quanto riportato da Il Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato nelle scorse ore all’ospedale di Milano San Raffaele. Il politico è ricoverato in cardiochirurgia, dove è arrivato con affanno respiratorio per dei problemi cardiovascolari. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile.

Berlusconi aveva fatto dei controlli nello stesso ospedale lo scorso 27 marzo, per poi tornare ad Arcore giovedì 30 marzo. In quel caso il politico aveva fatto dei controlli per un’aritmia. All’uscita dalla clinica, insieme alla compagna Marta Fascina aveva accennato un saluto prima di sedersi in auto.

Silvio Berlusconi

Tra i primi a commentare la situazione c’è stato Matteo Renzi, che ha scritto: “Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele”. L’ultimo ricovero del leader di Forza Italia, oggi 86enne, risale a gennaio 2022, per un’infezione alle vie urinarie.

