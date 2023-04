Memo Remigi in una recente intervista torna a parlare dello scandalo che l’ha costretto ad allontanarsi da Oggi è un altro giorno.

In una recente intervista al Corriere della Sera Memo Remigi è tornato a parlare del tanto discusso allontanamento dal programma Oggi è un altro giorno e del suo licenziamento dalla Rai. Oltre a questo, ha parlato anche del suo rapporto speciale con Barbara D’Urso.

Memo Remigi, l’intervista

Memo Remigi si è aperto al Corriere della Sera, raccontando senza filtri cosa sia successo prima e dopo che Serena Bortone decidesse di licenziarlo da Oggi è un altro giorno per la mano morta nei confronti di Jessica Morlacchi.

L’artista, oggi 80enne, ha voluto mettere in chiaro le cose dal suo punto di vista riguardo al fatto della mano morta: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”.

Memo Remigi

Per quanto riguarda il suo rapporto con Serena Bortone, ha confidato che la conduttrice ha voluto tagliare qualsiasi rapporto con lui dopo averlo licenziato: “Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua. Anche Costanzo lo aveva detto: Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti.”

Dopo il suo licenziamento dalla Rai Memo Remigi si era detto “moralmente distrutto“ a aveva deciso di intraprendere delle azioni legali per preservare la sua dignità di uomo e artista.

La storia con Barbara D’Urso

Sempre nella stessa intervista Memo Remigi ricorda anche il suo amore per Barbara D’Urso, quando aveva solo 19 anni: “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante, ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia. Capisco che magari alcune donne volessero un impegno più stabile, ma io la famiglia ce l’avevo già, Lucia per me è sempre stata un punto di riferimento, una dipendenza affettiva, nonostante avessi anche altre velleità”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG