Scontro tra Totti e Ilary sull’accordo di divorzio: a rendere difficile la trattativa sarebbero la questione dei figli e della villa all’Eur.

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a non trovare un accordo di divorzio. Dopo un’udienza segretissima degli scorsi giorni, le questioni su cui i due ex coniugi non trovano un punto sono i figli e la casa.

Divorzio Totti-Blasi, la richiesta di Ilary

Secondo quanto ha riportato Il Messaggero, Francesco Totti e Ilary Blasi, durante un’udienza segretissima degli scorsi giorni, hanno entrambi chiesto l’affidamento congiunto dei tre figli. Non è ancora deciso però con chi vivranno per la maggior parte del tempo Cristian, Chanel e Isabel e quali giorni e quali orari dovranno spartirsi i due genitori.

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, Ilary non avrebbe richiesto gli alimenti a Totti, visto che al momento lei ha un reddito più alto dell’ex marito. Pare che i nodi più difficili della questione non riguardino quindi i figli, ma altro. Nello specifico sarebbe la questione della villa all’Eur, che l’ex calciatore non vuole cedere. Al momento Ilary Blasi vive lì con i figli e il compagno Bastian Muller quando viene in Italia. E il problema sarebbe proprio questo.

Dopo le foto di Ilary Blasi e Bastian al parco, Francesco Totti non ci ha più visto e sarebbe furibondo all’idea che l’uomo viva nella loro casa insieme ai suoi figli. Una questione che sembra molto difficile risolvere in tempi brevi visti i tanti fattori coinvolti. A 30 giorni da questa udienza il giudice farà sapere gli accordi provvisori.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG