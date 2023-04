Secondo Biagio D’anelli, tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarebbe scoppiata una furiosa lite nel dietro le quinte del GF Vip.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarebbero state protagoniste di una lite furiosa nel dietro le quinte dell’ultima puntata del GF Vip. A lanciare lo scoop è stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli, che ha svelato che tra le due ragazze sarebbe stata “sfiorata la rissa”.

Antonella Fiordelisi sfiora la rissa con Micol

Secondo quanto fa sapere Biagio D’Anelli tramite i social, l’ultima puntata del GF Vip avrebbe visto una rissa sfiorata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due ex gieffine hanno sempre avuto molti problemi l’una con l’altra e nella penultima puntata avevano anche avuto uno scontro molto acceso.

Questo il messaggio pubblicato da D’Anelli sui social: “Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì, una lite molto accesa tra le due ragazze”.

Ha poi continuato rivelando che addirittura qualcuno le ha dovute dividere: “Ma voi mi dovete dire a me, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale. Bah, per me una cafonata pazzesca”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG