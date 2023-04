Dopo aver partorito lo scorso 30 marzo, Aurora Ramazzotti è tornata a casa: le prime foto con la famiglia, ma qualcuno manca.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare lo scorso 30 marzo. Il bambino è nato in Svizzera, nella stessa clinica dove era nata Aurora. Oggi, a quasi una settimana dal parto, la neo mamma è tornata a casa, circondata da tutta la famiglia. Ma c’è un grande assente.

Aurora Ramazzotti e il figlio sono tornati a casa

Il settimanale Chi ha immortalato il momento in cui Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno lasciato la clinica in Svizzera dove è avvenuto il parto. Insieme alla coppia di neo genitori, è presente ovviamente la nonna Michelle Hunziker (che non vuole essere chiamata nonna ma mamma al cubo) e la bisnonna Ineke. Sono presenti anche i genitori di Cerza, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e infine Tommaso Zorzi, un grande amico di Aurora.

All’appello in questo quadretto famigliare manca di nuovo il nonno Eros, che era assente anche per il battesimo del piccolo Cesare. Il motivo? Probabilmente gli impegni lavorativi. Il cantante è infatti al momento impegnato con il suo tour (insieme a lui la nuova fidanzata).

Nelle prossime ore i neo genitori torneranno probabilmente a Milano, dove è tutto pronto per accogliere il piccolo Cesare: la stanza è pronta sia a casa della coppia sia a casa della nonna Hunziker, che non vedeva l’ora di conoscere e stringere tra le braccia il suo primo nipotino.

Riproduzione riservata © 2023 - DG