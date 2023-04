La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino, ha pubblicato un nuovo selfie di coppia insieme al cantante.

Eros Ramazzotti è al momento impegnato nel suo tour mondiale Battiti Infiniti. A vivere questa esperienza ricca di emozioni non è però da solo. Ad accompagnarlo per tutto il viaggio c’è infatti la sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino, che nelle scorse ore ha pubblicato un selfie di coppia davvero romantico.

Eros Ramazzotti, il selfie con la fidanzata

Questo è un periodo ricco di emozioni e di gioie per Eros Ramazzotti. È infatti da pochissimo diventato nonno del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, a cui ha scritto una bellissima dedica sui social. Ma non solo, sta anche girando il mondo con il suo tour mondiale ed è sempre più innamorato della sua fidanzata Dalila Gelsomino.

La modella, 34 anni, lo sta accompagnando in tutte le tappe del tour e nelle scorse ha condiviso uno scatto di coppia davvero tenerissimo. In un ristornate, la coppia è dolce e affiatata, il cantante si mette ironicamente una ciocca di capelli della ragazza sul labbro per imitare dei baffi. Una foto molto tenera che mostra il sentimento forte che unisce la coppia.

I due si conoscono da ottobre scorso e dopo i gossip e le prime indiscrezioni era stato proprio il cantante ad uscire allo scoperto postando una foto mentre baciava la sua dolce metà augurandole buon compleanno. Dalila Gelsomino è una modella di origini milanesi trasferitasi in Messico per lavoro, e sempre proprio che la coppia si sia conosciuta proprio in Messico.

