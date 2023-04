Ambra Angiolini ha condiviso sui social la foto del suo nuovo tatuaggio e del significato importante che ha per lei.

Nuovo tatuaggio per Ambra Angiolini. L’attrice sembra aver ritrovare la serenità dopo un periodo molto buio e ha voluto festeggiare questo “nuovo inizio” con un tatuaggio ricco di significato. Sui social ha pubblicato la foto spiegando ai followers cosa significa.

Ambra Angiolini, il nuovo tatuaggio

Ambra Angiolini ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio. Tre grandi farfalle che volano una dietro l’altra, proprio dietro al collo. Ad accompagnare la foto ha scritto una didascalia per spiegarne il significato: “Il 20 febbraio del 2016 ,in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere “ ( Alda Merini ) … sono uscite”.

L’attrice ed ex giudice di X-Factor ha voluto quindi tatuarsi queste farfalle come segno di libertà e sopratutto di rivalsa nei confronti di un periodo difficile, citando la grande poetessa Alda Merini. Nel post fa riferimento al 2016, un anno molto difficile probabilmente per la rottura con l’ex marito Francesco Renga. Oggi queste “ferite” sono guarite, Ambra ha ritrovato la serenità che stava cercando anche in seguito alla rottura con Massimiliano Allegri, avvenuta un paio d’anni fa.

Adesso un nuovo amore è entrato nella vita di Ambra Angiolini: l’attore piemontese Andrea Bosca. Insieme anche all’amore dei suoi due figli Leonardo e Jolanda, è arrivata ad una nuova consapevolezza di sè, piena di forza e determinazione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG