Dopo la finale del GF Vip, in studio ci sono stati diversi momenti particolari. La madre dei Tavassi ha avuto da ridire un po’ con tutti!

Tra i grandi delusi dopo la conclusione del GF Vip c’è sicuramente Edoardo Tavassi che sperava, molto probabilmente, di vincere. L’uomo era fortemente sostenuto dalla famiglia ed in particolare dalla sorella Guendalina e da ua madre Emanuela Fuin. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di alcune parole non certo simpatiche verso regia e altri concorrenti una volta conclusa la puntata.

La madre dei Tavassi ne ha per tutti al GF Vip: il video

Guendalina Tavassi

Emanuela Fuin, madre dei Tavassi, Guendalina e Edoardo, ha voluto dire la sua dopo la puntata finale del GF Vip e lo ha fatto in favore di telecamera. Per la precisione quella di sua figlia che con una storia su Instagram ha ripreso la donna arrabbiata un po’ con tutti.

La donna, tra battute e un velo, vero, di rabbia, ce l’aveva con la regia e anche con qualche concorrente. Tra le varie motivazioni alcune scene “inutili” mandate in onda al posto di altre situazioni, magari, più salienti.

La Fuin non è riuscita a trattenersi e sua figlia Guendalina ha ripreso tutto: “Chi sono loro? Quelli della regia. Avete inquadrato Alberto che dorme, ma perché riprendere lui quando ci sono altre cinque persone? Ah è la loro prima esperienza e stanno provando”.

Curiose le parole pure per i concorrenti. In particolare per Charlie Gnocchi. La donna ha spiegato: “Mi voleva abbracciare e gli ho detto ‘anche no’. Ma con tutto quello che scrive: ‘Tavassi è un simpaticone, morisse ammazzato’, ma anche no”.

A smorzare i toni, però, ci ha pensato Guendalina che, divertita, ha aggiunto: “Noi non portiamo rancore eh…”. Il tutto ridendo.

Di seguito il video della diretta social di Guendalina condiviso in un post da un utente su Twitter:

emanuela fuin gfvip8 alphonse ascoltami pic.twitter.com/bfsMSZhBO5 — 💋 (@pinkybesitoss) April 4, 2023

Vogliate accettarlo o meno, la famiglia Tavassi continua a sfamarci reality dopo reality. Grazie a mamma Emanuela abbiamo avuto il post puntata della finale più epico di sempre.

Se Emanuela Fuin andasse al gfvip8 potrei aprire la mia prima fanpage#gfvippic.twitter.com/e9zbg8orJ6 — Fra ♊️ (@frasworld_1) April 4, 2023

