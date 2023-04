Rumors e indiscrezioni sul futuro di Orietta Berti al GF Vip. Svelato un particolare retroscena sul contratto dell’opinionista.

Si è conclusa la settima edizione del GF Vip che ha visto Nikita Pelizon vincere la finalissima arrivando davanti a Oriana Marzoli, seconda e Alberto De Pisis, terzo. Il reality, però, fa ancora parlare, ed in particolare Orietta Berti, opionista dello show. Nessuna nuova polemica, ma un particolare retroscena sul suo contratto in vista del futuro…

Orietta Berti e il contratto con il GF VIP

Sebbene il GF Vip sia appena finito, i fan del programma stanno già pensando ad una ipotetica futura edizione. In particolare a chi potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista dopo Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Se quest’ultima saluterà, sulla prima è arrivata una particolare indiscrezione.

Stando al noto esperto Davide Maggio, infatti, l’accordo che l’Usignolo di Cavriago ha stipulato con Mediaset, ed in particolare per il Grande Fratello, la vedrebbe presente nel programma guidato da Alfonso Signorini anche il prossimo anno. La simpatica Orietta, quindi, sebbene spesso discussa, dovrebbe essere confermata nel suo ruolo anche nella futura edizione.

“Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è”, ha scritto Davide Maggio su Twitter.

Al momento tale indiscrezione al momento non è stata né confermata né smentita da parte della diretta interessata. Staremo a vedere a questo punto cosa accadrà. La figura della cantante, come detto, è stata molto discussa per varie ragioni e sicuramente, qualsiasi cosa succederà, il pubblico sarà diviso.

Di seguito anche il post Twitter di Davide Maggio:

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è. — Davide Maggio (@davidemaggio) April 3, 2023

