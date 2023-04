Pronta a tutto e soprattutto a tutte le occasioni. Simona Ventura vanta un guardaroba di tutto rispetto e spiega perché conserva tutto.

Nulla lasciato al caso e per questo Simona Ventura ha spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni, di conservare tutti i suoi abiti, a quanto pare scarpe comprese, per essere pronta ad ogni occasione. La nota conduttrice si è raccontato a 360° tra vita privata, famiglia e simpatici aneddoti come quello relativo al fronte vestiti…

L’immenso guardaroba di Simona Ventura

Simona Ventura

Tornata protagonista in tv con ‘Citofonare Rai2’, Simona Ventura non ha certo perso una delle sue principali qualità: essere pronta a tutto, sempre sul pezzo. Ed in tal senso, questa dote la porta anche in famiglia e per la precisione a casa. “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica”, ha svelato curiosamente Super Simo. “Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”, ha ammesso.

E parlando dell’utilizzo di tali vestiti e della possibilità che la figlia Caterina possa usarli: “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”.

Ma oltre alla curiosità sull’immenso guardaroba, la presentatrice ha parlato anche della sua vita sentimentale confermando l’intenzione di convolare presto a nozze con Giovanni Terzi: “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento. E sì: mi piacerebbe che la mia testimone fosse Paola (Perego ndr)”. E ancora: “Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG