Curiosa intervista da parte di Elettra Lamborghini a proposito del suo matrimonio e alcune regole tra coniugi per vedersi.

Troppi impegni di lavoro in giro per il mondo e allora ecco che la relazione tra Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack necessita di qualche regola. A raccontare alcune curiosità sul suo rapporto privato con il compagno è stata la stessa ereditiera a Di Più Tv.

Elettra Lamborghini e la regola per vedere il marito

Elettra Lamborghini

Dopo essersi sposati nel 2020, la storia d’amore tra Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack procede a gonfie vele ma alcune problematiche sono all’ordine del giorno. Una di queste è il vedersi poco. Una situazione che ha necessitato l’inserimento di “una regola” nel matrimonio.

“Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo”, ha spiegato la giovane ereditiera. “Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola”.

Di cosa si tratta? La risposta arriva dalla diretta interessata: “Non stare lontani mai per più di sette giorni – ha fatto sapere l’artista – È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”.

Anche questa situazione con le due vite in continuo movimento è una motivazione per non pensare ancora a mettere su famiglia. “Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno”.

Di seguito anche un post Instagram con una foto della coppia a Capodanno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG