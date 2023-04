Emozioni, belle e non nel daytime di Amici con gli allievi che sono di nuovo alle prese in vista del Serale di sabato sera.

La settimana nella scuola di Amici inizia con un pieno di emozioni. Gli allievi del programma di Maria De Filippi sono già a lavoro per la prossima puntata del Serale. Nel daytime odierno spiccano alcune confessioni di Wax con Angelina ma anche un guanto di sfida, per ora, “indigesto”…

Amici le confessioni di Wax e il guanto di sfida

Come anticipato, nel corso dei daytime odierno di Amici di Maria De Filippi sono stati diversi gli spunti. Spicca la situazione di Wax che prima si è confessato con Angelina con cui ha legato tanto e poi si è dovuto mettere in gioco su un guanto di sfida, teoricamente a suo favore, ma che in realtà gli è risultato indigesto.

Parlando con la compagna di scuola, Wax ha raccontato: “Io sono cresciuto tanto. Fuori mi manipolavo tanto. Quando ero fuori non piangevo da 5 anni. Giuro. Davvero lo giuro. Qua piango per una canzone. Per me questo è una scoperta. Se sei arrabbiato non devi vergognarti di esserlo. Sei sei triste idem. Io mi vergognavo anche di essere felice. Io ho imparato questo dentro la scuola”.

Dopo essersi aperto, il giovane cantante ha avuto a che fare con un guanto di sfida a Cricca lanciato da Arisa che avrebbe lo scopo di mostrare le doti di Wax.

Unico problema, il ragazzo ha avuto problemi a scrivere le barre sul pezzo. “Non riesco a scrivere”, le parole dell’allievo che nel corso del daytime è stato seguito in diversi momenti di ansia e agitazione con prove, fogli stracciati e un pizzico di abbattimento.

Di seguito i post Instagram del programma con le confessioni di Wax e poi il guanto di sfida:

