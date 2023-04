Qualche polemica prima e durante Domenica In per l’intervista tra Mara Venier e Jerry Calà. Ora parla Nicola Carraro, marito “della zia”.

Ancora un piccolo strascico di polemica dopo la puntata del weekend di ‘Domenica In’ durante la quale Mara Venier aveva voluto rispondere a qualche rumors fastidioso di troppo a proposito del suo rapporto con Jerry Calà, invitato in puntata per parlare a seguito del malore avuto nei giorni scorsi. La presentatrice aveva commentato in modo duro le insinuazioni sgradevoli sul rapporto con l’attore con cui era stata sposata in passato. Adesso, a dire la sua, ci ha pensato anche il marito “della zia”, Nicola Carraro.

Mara Venier e Jerry Calà: parla Nicola Carraro

Mara Venier

“Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita. Ci siamo anche sposati all’estero. Poi ci siamo lasciati dopo un rapporto d’amore. È nata un’amicizia così profonda che è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare tutto come abbiamo fatto noi due, da ex marito e moglie”. Erano state più o meno queste le parole di Mara Venier in puntata per zittire i rumors antipatici arrivati a seguito di una foto pubblicata sui social che la ritraeva con l’attore.

E parlando del pensiero di suo marito: “Non ha gelosie retroattive, siamo una famiglia allargata e ci vogliano tutti un gran bene”.

La conferma di questa posizione da parte di Nicola Carraro è arrivata dal diretto interessato che in queste ore ha pubblicato un post social che riprendeva le parole della moglie durante la puntata. Il tutto condito da una didascalia chiara: “Grande come sempre mia moglie”, ha scritto il produttore.

Insomma, la situazione è piuttosto chiara e non ci sono problemi di coppia in generale e tantomeno dopo la foto tra la Venier e Calà.

Di seguito anche il post Instagram del marito della conduttrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG