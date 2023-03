Eros Ramazzotti ha dato il benvenuto sui social a suo nipote Cesare con un commovente messaggio: cosa ha scritto.

Nella giornata di ieri 30 marzo, Aurora Ramazzotti ha partorito suo figlio, Cesare Cerza. L’annuncio è stato dato sui social da Michelle Hunziker, e ora è arrivata anche la dedica speciale al bebè da parte di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, la dedica al nipote Cesare

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono finalmente diventati genitori. Giovedì 30 marzo è nato il piccolo Cesare, e subito i social si sono inondati di messaggi d’auguri per la coppia. La nonna Michelle Hunziker ha scritto subito una dedica molto speciale sui social: “E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita. Benvenuto Cesare”.

Ora, anche il nonno di Cesare, Eros Ramazzotti, ha voluto dare il suo benvenuto al piccolo con una dolce dedica sui social. Il papà di Aurora ha condiviso nelle sue stories la foto della piccola manina del bebè, scrivendo: “La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il mondo è nelle tue mani“.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e ha subito condiviso una foto della mano del bebè vicino a quella del padre Goffredo scrivendo BFFs (migliori amici). Tra i migliaia di commenti di auguri, anche la migliore amica di Aurora Sara Daniele (figlia di Pino Daniele) ha voluto fare una dedica speciale, scrivendo: “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia ti ama già tantissimo“.

