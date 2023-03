Sonia Bruganelli, intervistata da Vanity Fair, ha tirato le somme sull’edizione del GF Vip che è ormai giunta al termine.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine. La puntata finale andrà in onda lunedì 3 aprile, decretando il vincitore dopo 7 mesi di programma. In un’intervista a Vanity Fair, Sonia Bruganelli ha tirato le somme di questa sua esperienza, rivelando alcuni retroscena e sbilanciandosi su chi sarà il vincitore secondo lei.

Sonia Bruganelli, le parole su GF Vip

Dopo sette mesi, il Grande Fratello Vip è giunto al termine. A Vanity Fair, Sonia Bruganelli ha parlato di cosa voglia dire per lei finire questa esperienza: “Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi. L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati”.

Chi vincerà questa edizione del GF Vip? Sonia Bruganelli si è sbilanciata, affermando: “Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”.

Questa per Sonia Bruganelli è stata l’ultima edizione come opinionista, l’anno prossimo infatti non replicherà. Riguardo a questa, ha spiegato: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso”. Non c’è proprio nulla che la farebbe tornare? “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”, scherza Sonia.

