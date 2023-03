In molti si stanno chiedendo: perché Alessandra Celentano indossa una parrucca durante il serale di Amici?

Il serale di Amici è iniziato da due settimane ed è da due settimane che in moltissimi si chiedono una cosa sola. Come mai Alessandra Celentano indossa una parrucca? Non si può non notare infatti il cambio di look della professoressa, cosa c’è dietro?

Alessandra Celentano, i motivi dietro alla parrucca

In questa nuova edizione del serale di Amici, oltre ai concorrenti, ha attirato molto l’attenzione il nuovo look di Alessandra Celentano. C’è chi ha addirittura creduto che si fosse tagliata i capelli realmente, ma in verità indossa soltanto una parrucca. Un cambio di look drastico, visto che la parrucca è corta e di colore grigio tendente al platino.

C’è un motivo dietro a questa scelta? Pare proprio di sì, e ha parlarne è stata proprio la diretta interessata che ha spiegato a Maria De Filippi: “Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo”.

non la Celentano che quest'anno indossa una parrucca diversa ogni puntata #fantamici #Amici22 pic.twitter.com/KIgC0uDvgG — Sonia|| queen del gossip (@inciucessa) March 25, 2023

Tagliare i capelli può essere spaventoso in effetti, sopratutto se si vuole puntare a stravolgere il proprio look. L’idea della Celentano di indossare una parrucca sarebbe quindi un escamotage per giocare con i propri capelli senza effettivamente impegnarsi in un vero taglio.

C’è anche chi sostiene sia tutta una trovata per il Fanta Amici e per racimolare più punti possibili. Sui social la scelta della Celentano è andata subito virale, e a quanto pare ogni settimana la professoressa cambierà parrucca. Chissà, magari tra i tanti look che proverà ne troverà uno che le piacerà a tal punto da farselo davvero!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG