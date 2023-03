È diventato virale un video su TikTok di Elettra Lamborghini. La cantante sta per diventare mamma? Ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini e Afrojack stanno insieme ormai da cinque anni e sono sposati da tre. Non è strano quindi che molti fan si aspettano da un momento all’altro l’annuncio di una gravidanza. Che sia proprio arrivato ora il momento giusto per allargare la famiglia? Nelle scorse ore, un video su TikTok della cantante è andato virale, lasciando pochi dubbi sulla situazione.

Elettra Lamborghini incinta? Il video

Ha raggiunto in pochissimo tempo 4 milioni di visualizzazioni il TikTok postato da Elettra Lamborghini sulla piattaforma. Nel video si vede la cantante uscire dopo pochi secondi dal bagno cantando una canzone religiosa: “Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura”. Ad accompagnare il video, una frase che lascia pochi dubbi: “Quando dopo 1 settimana di ritardo ti arriva il ciclo“.

È quindi chiaro che la cantante si sia preso un bello “spavento” e che diventare mamma non sia ora nelle sue priorità. In un’intervista del 2020 aveva infatti dichiarato: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani“.

Al momento sia lei che il marito Afrojack sono molto impegnati a livello professionale. Lei ha appena rilasciato una nuova canzone che diventerà sicuramente il prossimo tormentone estivo, mentre il dj olandese di fama internazionale gira il mondo con i suoi show. Non c’è tempo per un bebè al momento, che ovviamente dovrebbe avere tutte le attenzioni a lui rivolte. La cantante ora ha quindi esultato della sua scampata gravidanza, ma in futuro chissà, c’è ancora molto tempo per mettere su famiglia…

