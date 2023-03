Ospite a Peppy Night, Fabrizio Corona ha parlato senza peli sulla lingua della sua vita intima, confessando alcuni dettagli.

Fabrizio Corona è stato ospite a Peppy Night e ha confessato alcuni dettagli intimi sulla sua vita sessuale. Nelle scorse settimane, dopo le dichiarazioni di Giacomo Urtis a Belve, il gossip attorno ai due si era infiammato. Ora l’ex re dei paparazzi ha parlato della situazione e lo ha fatto senza peli sulla lingua.

Fabrizio Corona, le rivelazioni intime

Nelle scorse settimane si era molto infiammato il gossip attorno a Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico, ospite a Belve, aveva infatti confidato di aver avuto in passato un rapporto con lui. Peppe Iodice, conduttore di Peppy Night, ha chiesto all’ex re dei paparazzi cosa intendesse Urtis con le sue parole.

Fabrizio Corona ha spiegato: “Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità. Si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero. Sicuramente è più bello di quella giornalista antipatica che mi critica da sempre. Tu non ci andresti con Giacomo? Perché non l’hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati! La prima volta l’ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Lui e la fidanzata erano esattamente come Fedez e la Ferragni. Ma che male c’è?”.

Iodice ha spinto Corona ad andare più nel dettaglio, e lui non si è tirato indietro: “Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista. Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando. Poi con l’altro comico napoletano, Izzo. Dai Biagio è un po’…”.

Fabrizio Corona ha poi concluso dando un consiglio allo stesso Peppe Iodice: “Però a parte gli scherzi io ti invito a provare queste esperienze perché sono liberatorie. Se tu rimani antico, sempre fedele, sempre con tua moglie, lasciando stare uomini, non ti allargherai. Se fai altro ti serve anche per lavoro. Chi non parla dell’omosessualità o se ne parla in modo antico è perché alla fine un po’ lo è ed è represso! Quindi io ti invito a provare. Anche perché non c’è niente di strane fidati”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG