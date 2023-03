A VivaRai2 Fiorello torna con una parodia di Mare Fuori: questa volta riguarda il personaggio di Rosa Ricci e la sua aggressività.

Nell’ultima puntata di VivaRai2! Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari sono tornati a vestire i panni dei personaggi di Mare Fuori. Questa volta insieme a loro c’era Maria Esposito che nella serie interpreta Rosa Ricci, diventata Rosa Rottweiller nella parodia dei comici.

VivaRai2, Fiorello tiene al guinzaglio Rosa Ricci

Lo sketch di VivaRai2 su Mare Fuori inizia con Fabrizio Biggio, nei panni di Braccio, che dichiara il suo amore per Naditza. Alle sue spalle si avvicina Fiorello, in arte Ciro, con in mano un guinzaglio. In un napoletano anche abbastanza convincente, ha riferito a Braccio che lui non morirà mai. Tra una battuta e l’altra Fiorello si interrompe e urla: “Stai buona, stai buona“.

Al guinzaglio si scopre poi esserci Rosa Ricci, che nella parodia è stata trasformata in Rosa Rottwailer. Rosa si è subito scagliata contro Biggio insultandolo in napoletano: “j te sfong omm e merd”. Ovviamente lo sketch fa riferimento all’aggressività che Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, mostra sempre nella serie televisiva. Per questo motivo Fiorello ha deciso di trasformare il personaggio in un rabbioso cane al guinzaglio.

La scenetta si è poi conclusa dopo l’arrivo del Comandante (Mauro Casciari). Rosa Ricci si è avventata anche su di lui insultandolo pesantemente in napoletano ma appena l’uomo l’ha chiamata: “Scugnizza“, Fiorello è scoppiato a ridere: “Io devo uscire, la devo riportare in gabbia un attimo“.

