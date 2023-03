Orietta Berti ha denunciato una truffa presentandosi negli uffici della questura di Reggio Emilia: ecco cosa è successo.

Mercoledì 29 marzo Orietta Berti si è presentata nella questura di Reggio Emilia per denunciare una truffa subita. Lo fa sapere Il Resto del Carlino, che ha anche spiegato che la truffa non sarebbe di tipo economico. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Orietta Berti, la truffa subita

La cantante si sarebbe recata in questura per denunciare una truffa ai danni della sua immagine. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, infatti, Orietta Berti ha denunciato il fatto che la sua immagine sia stata utilizzata, senza il suo consenso, per fini commerciali sul web. Qualcuno nel mondo dello spettacolo si è accorto di questa truffa e l’ha subito segnalato all’Usignolo di Cavriago, alla cantante e al figlio Otis Paterlini, che cura gli interessi della mamma.

La cantante si è subito recata alla polizia per denunciare la truffa, e nei prossimi giorni si sapranno i dettagli. Durante la denuncia c’era anche l’inviato di Striscia La Notizia Moreno Morello. La situazione è seguita da vicino dal programma, che ne parlerà in una delle prossime puntate. Per il momento non ci sono altre informazioni a riguardo, ma verrà tutto spiegato dal Tg satirico di Canale 5.

