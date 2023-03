Dopo alcuni tweet discutibili da parte del rapper Lazza, è intervenuta Selvaggia Lucarelli con un commento tagliente.

Scontro social tra Selvaggia Lucarelli e Lazza. Il rapper è stato protagonista nelle scorse ore di un dibattito discutibile con alcuni utenti su Twitter. Dopo una riposta parecchio maleducata del cantante nei confronti di un commento, è intervenuta l’opinionista.

Selvaggia Lucarelli e Lazza, scontro social

Il tutto è partito con un Tweet di Lazza, che ha voluto fare una battuta che non è piaciuta molto agli utenti: “Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno“. Il rapper è stato subito giudicato come troppo altezzoso e in molti l’hanno criticato di essersi montato la testa. Un utente ha scritto: “O che tra qualche anno lavorerai in quel bar“, e Lazza ha subito risposto: “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando“.

Ad un altro commento: “Anche meno“, ha poi risposto con un commento molto maleducato: “S**a“. È proprio a questo punto che è intervenuta Selvaggia Lucarelli, ripostando la conversazione sul suo Twitter scrivendo: “Lazza, il fenomeno“.

Lazza ha risposto subito alla giornalista con un commento parecchio stizzito: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno“. Il rapper si riferisce al fatto che la giornalista, in tutti i sui articoli riguardanti lo scorso Festival di Sanremo, non lo abbia mai nominato, nonostante sia stato uno dei protagonisti e sia arrivato secondo classificato.

