Enrico Papi è sbottato sui social condividendo un duro sfogo che promette anche delle denunce: cosa è successo.

Nelle scorse ore Enrico Papi ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter contro delle fake news che girano da diverso tempo nei suoi confronti. Il conduttore non ci è andato giù leggero, promettendo anche che scatteranno delle querele.

Enrico Papi, lo sfogo sui social

Non è la prima volta che Enrico Papi si ritrova protagonista di alcune spiacevoli fake news. Nelle scorse ore, il conduttore ha pubblicato un messaggio su Twitter dove sfoga tutta la sua rabbia riguardo a delle notizie false che lo darebbero per morto. Alcuni siti hanno infatti esagerato con i loro titoli, facendo intendere che Enrico Papi fosse morto quando invece l’articolo parlava solo di un addio ad un suo programma.

“Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare“, si legge in uno di questi. Il conduttore non ha preso bene queste fake news che hanno iniziato a circolare, e sui social ha sbottato: “Avete rotto i cog***i! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce “.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Non è nemmeno la prima volta che il conduttore si ritrova protagonista di questa spiacevole situazione. Già l’anno scorso erano uscite delle notizie molto fraintendibili che suggerivano la sua prematura scomparsa. In realtà Enrico Papi è vivo e vegeto, e dal 17 aprile sarà accanto a Vladimir Luxuria nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

