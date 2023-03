Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata del serale di Amici, che andrà in onda sabato 1 aprile su Canale 5.

Secondo le anticipazioni, la terza puntata del serale di Amici, che andrà in onda sabato 1 aprile, sarà ricca di risate grazie ad un duo comico presente in studio. Oltre a questo, due allievi andranno al ballottaggio finale, e uno di loro dovrà lasciare per sempre il programma.

Amici 22, anticipazioni terza puntata

Sabato 1 aprile andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 22. Come ogni settimana, sono state rilasciate alcune anticipazioni di Amici News tramite Super Guida Tv. I concorrenti che nelle scorse puntate sono stati eliminati sono Megan, NDG, Piccolo G e Gianmarco. Nella terza puntata, invece, sarà solamente uno l’eliminato.

La prima manche si è aperto con una sfida tra Aaron e Mattia, che si esibito in un passo a due con Benedetta. Il punto è andato a Mattia. Aaron si è poi esibito di nuovo sfidando Alessio, e in questo caso è riuscito ad ottenere il punto. Al ballottaggio della prima manche sono andati Wax, Federica e Alessio e al ballottaggio finale è andato Wax.

Maria De Filippi

La seconda manche si è aperta invece con un’esibizione molto toccante di Isobel, che però ha ricevuto molte critiche da parte della Celentano. L’eliminato provvisorio di questa manche è Samu. La terza manche si conclude invece con Ramon al ballottaggio. Sono quindi tre i concorrenti finiti al ballottaggio, ma il duello decisivo avverrà tra Samu e Wax. Per quanto riguarda gli ospiti, sarà presente Enrico Brignano oltre al duo comico composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Riproduzione riservata © 2023 - DG