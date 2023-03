La giovane infleuncer Giulia Salemi si prepara alla sua festa di compleanno con un “ritocco” in stile Kardashian. Cosa ha fatto.

Il prossimo 1 aprile Giulia Salemi avrà modo di festeggiare il suo compleanno e, proprio come ha detto lei, si è già fatta un primo regalino. Una piccola “modifica” che la rende molto orgogliosa e che la fa sentire un po’ “come le Kardashian”…

Giulia Salemi “come le Kardashian”: cosa ha fatto

Giulia Salemi

Nelle sue ultime stories su Instagram, Giulia Salemi ha postato un filmato in cui con grande orgoglio e felicità ha mostrato una piccola modifica che ha fatto.

Di cosa si tratta? Delle sue nuove unghie che hanno una forma a mandorla e sono molto lunghe, con il colore scelto del rosa pallido. L’influencer ha spiegato questa decisione: “Piccolo spoiler tema compleanno. Un sogno. Ho sempre sognato di fare le unghie a ballerina, le ho sempre volute provare ma sapendo quanto sono poco delicata, non erano per me. Le porterò per qualche giorno. Ora scoprirò come vivono le Kardashian con queste unghie”, ha ironizzato.

Poi, prevedendo qualche critica da parte di chi la segue, ha aggiunto: “Lo so che sono lunghissime ma non mi interessa, va bene? Ormai le ho fatte e me le tengo”.

Insomma, la giovane influencer è felicissima di questa modifica che ha apportato alle sue mani e che durerà qualche giorno, almeno fino a quello del suo compleanno, il 1 aprile.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della influencer ed opinionista social del GF Vip:

