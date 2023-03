Cambio netto di look per Annalisa. La cantante, a tutti gli effetti, pare averci dato un taglio… e non solo. La trasformazione.

Dimenticatevi la vecchia Annalisa. La cantante ha scelto di modificare notevolemente il suo look e lo ha fatto principalmente per questioni lavorative (ma magari anche di gusto). L’artista ha condiviso con i suoi fan un video e alcune foto su Instagram in cui è quasi irriconoscibile…

Annalisa stravolge il look: la foto e il motivo

Annalisa

Niente più capello lungo ma anche un cambio di colore. Annalisa ha stravolto il proprio look e lo ha fatto per un motivo molto chiaro: il nuovo singolo ‘Mon Amour’. Per lanciare l’ultimo lavoro, la cantante ha optato per un taglio ai capelli e un cambio colore scegliendo un caschetto scuro, sempre nero, e una frangia.

Via, dunque, la sua famosa chioma che per anni l’ha accompagnata, dagli esordi ad Amici fino, in pratica, ad oggi. Ma non solo.

Nelle foto da lei stessa pubblicate, ecco un altro dettaglio: un piercing. Non è chiaro se sia finto o vero, ma è uno dei particolari che non sono passati inosservati del cambio look della ragazza.

Le reazioni al questo stravolgimento di outifit e look sono state molteplici e, quasi tutti, positive. I fan hanno mostrato grande voglia di sentire il nuovo pezzo ma anche molta curiosità nel sapere se questo cambio sia reale o solo “scenico”.

In tanti si sono chiesti, infatti, se la ragazza abbia usato una parrucca o se, invece, la trasformazione sia reale. Probabilmente sarà lei stessa a sciogliere ogni dubbio ma solo venerdì 31 quando, appunto, uscirà ufficialmente ‘Mon Amour’.

Di seguito anche il post Instagram dove è possibile vedere come la cantante abbia cambiato il suo look in modo radicale:

Riproduzione riservata © 2023 - DG