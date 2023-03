Sembrava aver preso una piega quasi positiva la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma nelle ultime ore le cose potrebbero essere decisamente cambiate. I rumors parlano, infatti, di un Pupone furente per uno “sgarbo” che la ex, e il suo nuovo compagno Bastian, gli avrebbero fatto.

Nel nuovo capitolo della saga della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci entra di diritto anche Bastian, nuovo compagno della conduttrice. La colpa sarebbe di alcuni comportamenti della coppia ad iniziare dalle “prove di famiglia” allargata diventate pubbliche dopo alcune foto pubblicate da Chi.

In queste immagini del settimanale, infatti, si vedono la Blasi e Bastian con la piccola Isabel mentre camminano felici mano nella mano al parco dell’Eur.

Questo quadretto avrebbe turbato l’ex capitano giallorosso che avrebbe ricevuto il colpo di grazia con i rumors che vedrebbero Bastian dormire in quella che è ancora casa del Pupone all’Eur appunto. Quella che utilizza quando non si trova nell’attico a Roma Nord con Noemi Bocchi.

Un fatto che potrebbe anche mettere nuove tensioni nel corso della separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice. Staremo a vedere cosa succederà…

Di seguito il post Instagram di Chi con lo scatto di cui vi abbiamo parlato:

View this post on Instagram

