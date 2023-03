Nella scuola di Amici è ancora tempo di guanti di sfida. La maestra Alessandra Celentano ha sfidato Samu e non ha usato parole carine…

Nessuno sconto in vista della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, almeno in tema guanti di sfida. Nel daytime odierno del talent show, Alessandra Celentano ci è andata giù pesante con una gara tra i due ballerini Samu e Ramon, suo allievo. Le parole usate per il primo, però, non sono state troppo gentili…

Amici, il guanto di sfida di Alessandra Celentano a Samu

Alessandra Celentano

Chiamati da Maria De Filippi, i ragazzi della scuola di Amici hanno fatto i conti con altri guanti di sfida. In particolare è stato Samu ad essere stato chiamato in causa da Alessandra Celentano. La maestra, infatti, ha voluto sfidare il ballerino di Emanuel Lo con una gara a suo dire equa, viste le polemiche della scorsa puntata.

In questo caso la professoressa ha mandato guanto e lettera al ragazzo usando parole piuttosto dure: “Voglio darti una chance”, ha esordito la prof. “Sarà una coreografia comoda comoda a voi (ballerino e prof. ndr). Sarà una sfida sul tuo stile ma con virtuosismi. Ah, dimenticavo: il palco ti mangia”.

Immediata la replica del ragazzo che, parlando con Maria si è detto dispiaciuto più per le parole che per la sfida in sé: “Mi dispiace che dica ‘questo palco ti mangia’. Spero sia un punto di vista solo della maestra. Sono molto contento per il guanto a dire la verità, è una figata”.

Ramon, ballerino della maestra, non è parso molto contento della gara: “Sinceramente, quando si parla di virtuosismi, soprattutto nel classico, devi studiarli altrimenti. Credo che sia più difficile per me”, ha detto il ragazzo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del programma con una gara vinta da Samu con la nota coreografa Irma Di Paola:

