Gara di canto ad Amici con vari esperti delle radio che hanno giudicato gli allievi e le loro canzoni. Ecco come è andata.

Si avvicina la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ma gli allievi non sono chiamati solo a preparare le sfide ma anche ad esibirsi davanti agli esperti della radio. Parliamo chiaramente dei cantanti che dopo aver fatto sentire i rispettivi inediti hanno ricevuto un feedback con tanto di classifica finale. Vediamo come è andata.

Amici, la gara di canto davanti agli esperti

Maria De Filippi

Gli allievi, e come detto in particolare i cantanti, sono stati chiamati in studio per esibirsi. I vari giovani allievi della scuola di Amici si sono mostrati davanti ai vari esperti della radio presentando il proprio brano e poi cantandolo.

Nell’ordine hanno cantanto Angelina con ‘Mani vuote’, poi Aaron con ‘Mi prenderò cura di te’. Dopo i primi due è stato il momento di Federica che ha cantato’Scivola’.

Gli ultimi due sono stati Cricca con ‘Maledetta felicità’ e Wax che ha cantato ‘Grazie’.

Per tutti ci sono state parole d’elogio ma in particolare per Angelina, Federica e Aaron. Parole che si sono poi confermate anche nella classifica finale.

Infatti, a trionfare in questa particolare gara è stata Angelina Mango che ha conquistato il primo posto e ha ringraziato tutti. Bene anche Federica e Aaron appena dietro il primo posto. Entrambi sono rimasti contenti del risultato.

Delusione per Wax e Cricca con il primo, però, che ha ricevuto molti complimenti per il suo modo di interpretare la canzone.

La classifica:

1 – Angelina

2 – Federica

3 – Aaron

4 – Wax

5 – Cricca

Di seguito anche il post Instagram del programma con la classifica finale:

