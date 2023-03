Figlia orgogliosa. Belen Rodriguez ha mostrato grande amore per suo padre e per una canzone da lui scritta per mamma Veronica.

Ha fatto parlare tanto nelle ultime settimane a proposito di una presunta gravidanza, ma ora Belen Rodriguez cambia veste e si mostra sui social “solo” come figlia orgogliosa. Infatti, suo padre Gustavo ha scritto una canzone dolcissima per la compagna Veronica, mamma dell’argentina, e ha anche ricevuto un complimento da un grandissimo del settore.

Belen figlia orgogliosa: la canzone del padre

Belen Rodriguez

Oltre a Belen, anche i suoi genitori, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, sono diventati ormai volti noti dello showbiz e spesso al centro del gossip. In queste ore, per motivi legati, evidentemente, alle capacità artistiche dell’uomo, a prendersi la scena è stato il papà dell’argentina.

Il motivo? Una canzone che l’uomo ha scritto per sua moglie, e quindi per la mamma della conduttrice de Le Iene. Ma non solo. Infatti, Gustavo si è “beccato” pure dei complimenti illustri da parte di chi, nel settore musicale, è assolutamente un gigante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Nelle ultime ore, infatti, il cantante ha ricevuto dalla showgirl la canzone del padre, probabilmente per avere un feedback. In tal senso, il giudizio è stato super positivo. “Che bella questa canzone! Me l’ha mandata Belen ed è di suo padre Gustavo, scritta per sua madre… dolcissima”, ha scritto l’artista in una storia social.

Dopo aver letto il tutto, proprio l’argentina ha condiviso sul suo profilo il commento illustre. La canzone di papà Gustavo si intitola “Veronica” ed è evidentemente dedicata a sua moglie e madre dei suoi figli.

A quanto pare il signor Rodriguez vanta ottime doti nel settore. Staremo a vedere se questa canzone avrà un seguito e sarà magari pubblicata in qualche modo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina prima dell’ultima puntata de Le Iene:

