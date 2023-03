La nota opinionista di Uomine e Donne, Tina Cipollari, racconta il rapporto con l’ex e non solo. Le parole e la verità sul ritorno di fiamma.

Tornata single, Tina Cipollari è alla ricerca dell’amore. Al settimanale Nuovo, l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato l’attualità della sua vita privata e sentimentale facendo chiarezza sui recenti rumors che la vorrebbero tornata a vedersi col suo ex Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e gli ex: le parole

Tina Cipollari

Niente nuovo amore e tantomeno nessun ritorno di fiamma per Tina Cipollari che al settimanale ha spiegato, come anticipato, di essere single. Anzi, proprio il media gioca su questo fatto con una affermazione ipotetica della donna che chiederebbe aiuto a Maria De Filippi per trovare un nuovo amore.

Facendo un passo indietro, e parlando del rapporto con l’ex Vincenzo, la Cipollari ha detto: “Ci siamo rivisti qualche mese fa: ero a Firenze e sono passata a trovarlo nel suo ristorante. Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo solo come amici”. Il famoso incontro tra i due, quindi, c’è stato ma è stato solo di cortesia tra due persone rimaste in buone rapporti.

Ben diverso, invece, il rapporto con Kikò Nalli: i due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne tanti anni fa, sono genitori di tre ragazzi. “Il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che fare bene ai nostri figli”.

Di seguito anche un post Instagram con la copertina di Nuovo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG