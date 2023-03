Ormai entrati nel vivo del Serale di Amici, un ex professionista ha dato i suoi voti agli allievi ma anche ai professori…

Continua il talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi giunto alle fasi calde del Serale. Come ogni edizione ci sono liti e discussioni tra professori e allievi ma anche molti giudizi esterni sui ragazzi. Uno di questi è arrivato da parte di un ex professionista, Fabrizio Prolli, che a Fanpage.it ha detto la sua su svariati argomenti.

Amici, il commento dell’ex professionista tra allievi e prof

Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista a Francesco Prolli, sono stati tanti i temi toccati. Dagli allievi di Amici fino ai professori.

L’uomo, attualmente coreografo di Viva Rai2 ma noto per essere stato ex professionista del talento di Canale 5, ha detto la sua giudicando i vari allievi, in particolare i ballerini. Spiccano le parole, per esempio su Isobel: “Trovo che sia il tipico talento estero che tutti guardiamo con ammirazione. È davvero brava quella ragazza, stupenda”. Poi anche un paragone importante: “Se mi ricorda Heather Parisi? È un pensiero che ho fatto anch’io. Ha quella parte folle che aveva Heather Parisi. Secondo me, se la mettesse più in risalto sarebbe fighissima. Però, sì, anche a me la ricorda molto”.

Importanti complimenti pure per Samu: “È una bomba, micidiale, pazzesco. È uno dei ballerini più bravi che ci siano. Fa tutto bene, tecnicamente, a livello espressivo, di dinamica, di stile. È proprio bravo

Un passaggio interessante, invece, riguarda i professori. In tal senso spicca una sorta di “frecciata” a Raimondo Todaro.

Prolli, infatti, rispondendo alla domanda su chi vorrebbe accanto nel caso in cui fosse lui professore, ha risposto: “Todaro. No, no, non mi mettete con lui. Abbiamo due punti di vista completamente diversi. Penso che lui non sia molto versatile nelle cose. Quindi dico lui. Con Alessandra Celentano, invece, mi trovo spesso d’accordo”.

Di seguito un recente post Instagram del programma con un guanto di sfida assegnato da Todaro a Ramon:

