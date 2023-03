Sguardo al futuro per la modella Emily Ratajkowski che sarebbe pronta a congelare gli ovuli ed essere di nuovo madre, anche da sola.

Già madre di un bellissimo bimbo avuto dall’ex marito Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski dà uno sguardo al futuro che potrebbe vederla diventare di nuovo mamma, anche nel caso in cui non dovesse trovare l’anima gemella per mettere su famiglia. Lo ha detto la stessa modella nel corso di un Q&A con i fan ripreso dal Daily Mail.

Emily Ratajkowski e il congelamento degli ovuli

Emily Ratajkowski

Rispondendo alle domande dei fan, anche quelle più intime, Emily Ratajkowski ha spiegato come potrebbe pensare a congelare gli ovuli per avere, più avanti, un altro figlio: “Ci ho pensato molto, molti che conosco hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono”.

E pensando nel concreto alla possibilità, la donna ha aggiunto: “Io ho 31 anni, mia madre è rimasta incinta di me naturalmente a 38 anni, quindi non ci avevo mai pensato prima”.

L’idea di diventare madre di nuovo e di crescere un altro figlio da sola, Emily ha aggiunto: “Personalmente adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino”.

Non dimentica, però, la figura paterna: “Penso che avere un padre sia importante, ma voglio anche dire che conosco parecchie donne e mamme single che hanno fatto un lavoro incredibile, sono madri fantastiche e hanno figli meravigliosi. Quindi, personalmente non avrei paura di rimanere incinta e partorire come donna single. Ciò non significa che questo sia il modo migliore o l’unico modo per farlo, ma lo vedo molto bene per il mio futuro”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella per il compleanno del figlio:

