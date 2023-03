Ha deciso di rispondere a modo agli haters Rosa Perrotta dopo i messaggi ricevuti a proposito dell’educazione e delle abitudini dei figli.

Non mancano mai le liti social quando si tratta di educazione dei figli e abitudini. Ne sa qualcosa Rosa Perrotta che si è trovata diverse offese e rimproveri da parte degli haters per alcune situazioni in famiglia che vedono protagonisti i suoi ragazzi. La donna, in questo caso, ha deciso di rispondere a modo.

Rosa Perrotta: botta e risposta con gli haters

Rosa Perrotta

L’ennesimo botta e risposta social tra Rosa Perrotta e gli haters è scaturito per un filmato condiviso dall’influencer in cui uno dei due figli camminava per casa senza scarpe. Un qualcosa che alcuni utenti hanno ritenuto sbagliato e, nel farlo notare alla mamma, hanno scelto un modo decisamente poco gentile.

“Sei squallida. Metti un paio di scarpe a questo bimbo”, le ha scritto un utente come dalla diretta interessata mostrato nelle stories Instagram.

Da qui la replica: “Io prima di fare qualcosa mi informo perché non voglio sparare stupidaggini, e soprattutto spero che arrivi alle persone un messaggio corretto. Io mi metto in discussione su tutto e sono una persona molto autocritica con me stessa e non solo, ma lo faccio tra ‘me e me’. Non è che mi piace tutto quello che vedo… ma non sono lì a sputare veleno”.

A queste parole, poi, la donna ha anche fatto vedere che molti studi confermano la teoria per la quale camminare a piedi scalzi offra molti vantaggi ai bambini dando loro un senso di libertà.

Anche per questo, poi, la donna ha aggiunto: “Ad ogni modo. Non è questo il giusto modo di rivolgersi a una mamma. Dov’è la gentilezza? Io cerco di educare i miei figli alla gentilezza. Ma vedo che siamo messi proprio male”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG