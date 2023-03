Potrebbero arrivare presto le nozze tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I rumors aumentano. Cosa c’è di vero.

Fiori d’arancio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Sembra proprio di sì, almeno a giudicare dagli ultimi rumors che li vorrebbero prossimi alle nozze. La coppia sta insieme da tempo ma, in realtà, non si è mai sposata, cosa che potrebbe accadere nel prossimo futuro…

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Forse qualche telespettatore non sapeva che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, pur stando insieme da tempo, non si sono mai sposati. Eppure è così ma questa cosa potrebbe presto cambiare.

Qualche indizio arriverebbe dal media Vero che, giocando anche con le recenti discussioni avvenute a Mediaset a proposito dell’edizione di quest’anno del GF Vip, ha ironizzato e puntualizzato: “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”.

Non è chiaro se il media abbia ricevuto degli “scoop” a proposito ma potrebbe aver anticipato una notizia bomba per quanto riguarda la coppia.

Va sottolineato come qualcosa di simile era nell’aria da qualche giorno. Infatti, nella recente ospitata della conduttrice di Verissimo allo show di Pio e Amedeo, ‘Felicissima Sera’, il duo comico aveva proprio cercato di “spingere” Berlusconi a fare il grande passo.

Che, in qualche modo, i due ci siano riusciti? Al momento, lo ripetiamo, si tratta solo di rumors. Ma chissà che presto, magari proprio a Verissimo, i due non possano dare questa lieta notizia. I tanti telespettatori Mediaset e fan della coppia ne sarebbero molto felici indubbiamente.

Di seguito anche la gag con Pio e Amedeo riproposta in un post Instagram del programma dei comici ‘Felicissima Sera’:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG