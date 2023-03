Ore di gioia e festa in casa di Michelle Hunziker con l’arrivo del nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti. Ecco come ha reagito la showgirl.

Un momento tanto atteso e che, adesso, porta tantissima emozione e gioia. Stiamo parlando della nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventati genitori. Di conseguenza, anche Michelle Hunziker è diventata nonna. Proprio la showgirl ha reagito, a modo suo, via social. Ecco cosa ha fatto.

Michelle Hunziker nonna: la reazione all’arrivo del nipote

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Come era prevedibile che fosse, è al settimo cielo Michelle Hunziker appena diventata nonna. La showgirl ha sempre espresso in questi mesi la sua adrenalina e voglia di diventare nonna e, ora, è finalmente arrivato il momento con la nascita del primo bebè di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Immediata la sua reazione una volta annunciata la news ufficialmente: “E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita”, ha scritto nelle storie Instagram la svizzera. E poi: “Benvenuto Cesare”.

Sull’argomento, solamente poche settimane fa, la donna aveva detto al Corriere della Sera: “Non mi fa impressione, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere (avute da Tomaso Trussardi, ndr), avrò una casa piena di bambini…”.

E da oggi, così sarà…

Di seguito, invece, il post Instagram di Aurora e Goffredo con l’annuncio dell’arrivo del piccolo:

