In tanti avevano parlato di una possibile nuova gravidanza per Belen Rodriguez. Dopo tanti rumors, l’argentina ha rotto il silenzio.

Incinta del terzo figlio e presunti indizi sui social. Eppure, a quanto pare, Belen Rodriguez è decisamente lontana da tutte queste indiscrezioni. Per la prima volta dopo i tanti rumors sul suo conto, l’argentina è uscita allo scoperto rompendo il silenzio su questo argomento molto caldo nelle ultime settimane.

Belen Rodriguez allo scoperto sui rumors di gravidanza

Belen Rodriguez

Era bastata un’assenza da Le Iene, forse, per una piccola influenza, a far scattare i rumors sul suo conto. Dalla crisi con Stefano De Martino ad addirittura le voci di una terza gravidanza. Belen Rodriguez ha lasciato parlare tutti e ha sparso, va detto, anche qualche indizio per mettere tutti sulla strada sbagliata.

Adesso, per la prima volta, la modella e showgirl argentina ha rotto il silenzio in modo diretto dando la sua versione della situazione e mettendo a tacere ogni rumors. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due (fake news)”. Queste le parole della donna su Instagram nella didascalia di un post emblematico.

Nell’immagine condivisa dalla conduttrice, si vedono tre persone, lei e due amici e collaboratori, mentre si tengono la zona della pancia con quello che pensiamo possa essere un cuscino a “emulare” appunto una gravidanza.

Questi scatti, e le parole della donna, sembrano quindi smentire di fatto la possibilità che Belen sia incinta del terzo figlio.

Per il momento Santiago e Luna Marì non avranno altri fratellini o sorelline. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno nuovi colpi di scena a conferma o smentire questo messaggio social dell’argentina.

Tra le altre cose, la modella ha anche condiviso delle stories dove è stata fotografata con De Martino. Giusto per mettere a tacere anche quelle voci di crisi tra i due.

Di seguito il post Instagram dell’argentina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG