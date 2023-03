La sua musica, il successo post Sanremo, l’amore e tanto altro. Tananai si racconta e lo fa su diversi temi basati tutti sulla libertà.

Protagonista anche della copertina di Vanity Fair, Tananai si è raccontato in una bella intervista nella quale ha toccato davvero svariati argomenti. Tutti, però, con un unico comune denominatore: la libertà. L’artista ha spiegato la sua visione su molti argomenti di stretta attualità soffermandosi anche su quanto vissuto in prima persona in famiglia o in generale nella vita.

Tananai: l’amore, Fedez e il fumo

Tananai

Dopo aver raccontato di essere stato protagonista anche di un momento delicato, Tananai parla della sua rinascita dove ha ritrovato le cose importanti come la famiglia e gli amici, insieme alla musica mai abbondanata.

La stessa musica che lo ha portato anche al recente quinto posto a Sanremo.

Tra i vari argomenti, poi, quello dell’amore: “So quello che sono adesso, però non mi conosco per quello che potrò essere. Al contempo so che se un domani incontrassi un ragazzo e provassi dei sentimenti nuovi, non credo che ne sarei spaventato, perché i miei genitori mi hanno cresciuto senza etichette o limiti all’amore e insegnato il rispetto di tutti”.

E a proposito di amore e di affetto, in tanti ricordano un famoso bacio dato a Fedez al Fabrique di Milano lo scorso anno. Sull’argomento il cantante ha detto: “Ed era una dimostrazione d’affetto puro. Lui era contentissimo, si era lasciato il tumore alle spalle, non si esibiva dal vivo da un po’, e noi stavamo facendo una figata, le emozioni hanno preso il sopravvento. Sarebbe stato un problema se mi avesse tirato un pugno o mi avesse mandato a fan*ulo, come facevano le persone quando cantavo loro in faccia nei baracci in cui ho cominciato”.

Spazio anche al discorso delle droghe leggere ed in questo caso a quelle che lui chiama “cannette”. In particolare da giovane quando suo padre lo beccò: “Quando mio padre mi ha trovato del fumo addosso si è arrabbiato molto più che in altre occasioni. Forse, temeva che fossi incline alle dipendenze, invece mi piace avere il controllo della mia mente”, ha svelato l’artista.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Vanity Fair dedicata all’artista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG