Curioso aneddoto raccontato da Damiano David, frontman dei Maneskin, a proposito di un incontro a casa di una nota popstar.

Il successo a Sanremo, poi quello all’Eurovision Song Contest e poi il via a girare il mondo con tour pazzeschi e concerti da pienone. I Maneskin hanno avuto e continuano ad avere un enorme successo e, anche per questo, hanno avuto modo di conoscere tantissimi protagonisti del settore della musica comprese popstar di rilievo. Curioso, a tal proposito, il racconto di Damiano David, frontman del gruppo, al podcast Cachemire nel quale ha raccontato un particolare aneddoto.

Damiano David e il racconto sulla popstar

Come detto, Damiano David e i Maneskin hanno avuto modo di girare il mondo e di fare incontri davvero particolari, anche con colleghi di un certo spessore. Parlando al podcast, il frontman del gruppo ha raccontato: “Io case matte ne ho frequentate poche perché in realtà non esco quasi mai. Victoria e Thomas sono quelli che escono, io odio. Però siamo andati a casa di un personaggio molto famoso… Chris Martin. Era questa tenuta incredibile, gigante, pazzesca, con un ingresso privato alla spiaggia. Lui ci ha tenuto a dirci che ‘questa non è la vera casa nostra, siamo qui per un po’ di tempo perché stiamo facendo dei lavori a casa nostra’. Lui ha questo modo di parlare che sussurra, parla piano con questo accento inglese”.

Ma poi ecco la cosa che ha lasciato a bocca aperta tutto il gruppo: “Era una roba incredibile e dopo una cosa strana. Forse un po’ assurda. Quando siamo tornati in America ci siamo rivisti e lui mi ha detto ‘se vuoi andarci, contatta il mio agente e sentiti libero di stare a casa mia, casa è tua!’”, ha detto Damiano.

“Cioè, due volte ci siamo visti. Io manco la Smart gli presterei e questo mi dava la casa intera. Però devo dire che è una persona davvero magnetica. Solo quella cosa non me l’aspettavo”.

