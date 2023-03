Crollo emotivo nel preparare una canzone ad Amici. L’allieva si è lasciata andare ad uno sfogo con un insegnante. Il motivo.

Daytime di Amici di Maria De Filippi all’insegna delle emozioni. Dopo aver visto i ballerini esibirsi per una prova speciale con la coreografa Irma Di Paola, è stato il tempo di un crollo emotivo a lezione. Protagonista Federica che ha pianto pensando al fratello mentre preparava una canzone.

Amici, lacrime a lezione: lo sfogo di Federica

Maria De Filippi

Come anticipato, nel daytime di oggi di Amici, Federica stava preparando un brano ed è crollata in lacrime pensando al fratello.

La ragazza stava preparando ‘Esseri umani’ di Marco Mengoni e ha spiegato: “Questa canzone mi fa pensare a mio fratello. Tante volte, l’ho sentito diverso. SI faceva tanti problemi. L’ho visto diverso dai ragazzi della stessa età. Ma cose semplici. A lui piaceva leggere, il cinema e magari non trovava qualcuno a cui piacevano queste cose. Si trovava in disparte. Si dava la colpa per queste cose. Vedeva sempre il nero di tutto. Tante volte io gli parlavo e gli dicevo ‘Non succede solo a te’. Volevo fargli capire che non era l’unico ad avere problemi. Pensava che a me le cose venissero come niente”.

“‘Oggi la gente ti giudica Per quale immagine hai'”, ha detto Federica leggendo il testo del brano. “Questo è vero, devi dimostrarti così vincente. Lui (mio fratello ndr) era un po’ scontroso ma lo so che quello che è veramente. Lui è uno super generoso e passionale che ti dà l’anima. Magari non lo fa vedere subito. E ha pure paura perché certe volte lo ha fatto vedere e se l’è presa là. ‘Credo negli essere umani’, questa canzone”.

Tornata in casetta, Federica non è stata ancora molto bene e Aaron ha provato a consolarla. “Un giorno iniziato male e che finisce male. Non mi spavento. No”.

Anche Angelina ha provato poi a farla sorridere. Ma nulla. “Non mi va più di piangere. Tutto il giorno così”.

Insomma, una giornata no per la cantante.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con lo sfogo di Federica a lezione e quello successivo in casetta:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG